Les maires de Charlevoix-Est font des pressions dans le dossier du bois

Crédit photo : Archives

Étant donné que Produits forestiers Résolu a refusé d’utiliser la totalité de sa garantie d’approvisionnement en raison de la fermeture d’une durée indéterminée de la scierie de Saint-Hilarion, un volume de 42 850 mètres cubes de bois est disponible et sera attribué par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, dans les prochains jours. Le conseil des maires de Charlevoix-Est a adopté une résolution afin que ce volume de bois soit accordé à la région 03.

Ce volume de bois serait par la suite récolté par le Groupement des propriétaires des boisés privés de Charlevoix. « Nous sommes associés à la Scierie Dion de Saint-Raymond et nous souhaitons que ce volume nous soit accordé par une entente de gré à gré, a soutenu l’ingénieur forestier Guillaume Paré. C’est majeur comme retombées économiques, on parle de 2 à 2,2 millions $. Il est possible que plusieurs joueurs soient intéressés par ce bois. Aussi, le bureau de mise en marché du bois libérera une partie du volume de bois aux enchères, ce qui créé de l’incertitude ».

Pour le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, il importe d’aider les travailleurs du Groupement des propriétaires des boisés privés de Charlevoix dans ce dossier. « Il faut aider le milieu forestier dans la région, a souligné Sylvain Tremblay. La situation est inquiétante surtout avec la fermeture de la machine numéro 4 et de la scierie de Saint-Hilarion. Nous voulons que ce volume de bois puisse demeurer dans la région et qu’il soit transformé ici. À ce sujet, nous avons demandé une rencontre avec la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. »