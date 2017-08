L’Ultime descente revient pour une 2e édition

Le comité organisateur de l’Ultime Descente annonce la tenue d’une 2e édition les 15, 16 et 17 septembre prochains, qui prendra place dans la grande côte des Éboulements.

Plus de 60 athlètes de longboard, luge de rue, gravity car, in-line et de gravity bike, représentant 13 pays défieront cette grande côte des Éboulements, ayant un dénivelé d’une moyenne de 10%, dont un comportant une section à 18%. Ce parcours d’une distance de deux kilomètres et ayant un dénivelé de 215 mètres est très court et permet aux athlètes d’atteindre des vitesses exceptionnelles en très peu de temps. D’ailleurs, cinq records mondiaux ont été battus dans cette même côte l’an dernier, lors de la première édition, dont celui de Mike McIntyre. Il a atteint 164,12 km/h sur sa luge de rue. Des performances spectaculaires entourées d’un grand suspense pour le public sont donc à prévoir.

Tout au long du week-end, selon Marie-Pier Houde, responsable des communications, il sera possible de voir descendre les athlètes entre 8h30 et 18h00 le vendredi et samedi et entre 8h30 et 16h00 le dimanche.

Une compétition de slalom de déroulera aussi le samedi, vers 15h.

Le comité organisateur a prévu de l’animation et des activités tout au long de l’événement, dont une projection de films par les Filmanthropes. Les gens pourront échanger avec les athlètes s’ils le désirent. Selon Mme Houde, L’Ultime Descente est un événement unique en son genre durant lequel les meilleurs athlètes des quatre coins du monde essaieront de battre des records mondiaux de sports de gravité.