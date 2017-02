Lugemania au Massif

Horizon Charlevoix est fière de présenter l’événement bénéfice Lugemania, qui se tiendra le vendredi 17 février au Massif de Charlevoix sous la présidence d’honneur de Michel Kirouac, vice-président directeur général de Groupe Cloutier, cabinet de courtage en services financiers.

La journée est organisée au profit d’Horizon Charlevoix dont la mission est de recueillir des fonds afin de favoriser la promotion, le soutien, l’accès et le financement des activités sportives de plein air pour les jeunes de Charlevoix et de la Capitale-Nationale. La Lugemania est offerte une seule fois durant l’année et les billets se sont envolés à une vitesse record pour l’édition 2017, qui affiche complète depuis déjà un bon moment.

Horizon Charlevoix a soutenu en 2015-2016 le Club de compétition du Massif, le Club de ski acrobatique du Massif, le Club cycliste de Charlevoix, Charlevoix sur les pentes, le projet Apache au centre équestre le Cheval Enchanteur, différents projets de plein-air dans les écoles Forget (achat d’équipement), Saint-François (programmes études-ski), Laure-Gaudreault (Mistral) et Saint-Aubin (Tractionado) de la commission scolaire de Charlevoix, IAC Kitesurf, le Camp Le Manoir, Ultratrail, en plus d’offrir des bourses à des athlètes de la région.

S’étalant sur 780m de dénivelé, la piste de luge pourra être descendue à volonté par les 105 participants inscrits qui remonteront la montagne en gondole et catluge. L’animation de la journée sera assurée par Dominique Maltais, double médaillée olympique, quintuple championne de la Coupe du monde. C’est donc avec fébrilité que l’organisation anticipe la journée Lugemania, qui promet d’être encore une fois un franc succès.