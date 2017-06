Les Louves en tête du classement

Grâce à leur victoire 5 à 2 face au Phénix des Rivières mercredi soir sur le terrain de Baie-Saint-Paul, les protégées de Benoît Bradet sont désormais bien installées en tête du classement général.

« C’est un bel accomplissement », affirme la capitaine de l’équipe, Elsa Girard. « Elles étaient les seules à notre niveau, car elles gagnaient leurs parties avec des pointages équivalents aux nôtres. Avec les autres équipes, ce n’était pas un défi », confie la capitaine en ajoutant que ses joueuses s’attendaient à une partie difficile et qu’elles savaient ce qu’elles avaient à faire. « On savait que l’on avait une fille à surveiller, la meilleure compteuse, et ce soir, on l’a bien contenue », dit-elle. Les compteuses du match sont Anne-Marie Lavoie (3), Daphnée Bergeron et Lauranne Gagnon.

La prochaine partie des Louves sera mercredi prochain à Saint-Étienne.