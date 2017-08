Les Louves terminent premières

Les Caravelles de Sainte-Foy ayant déclaré forfait pour le match de lundi dernier, les Louves sont désormais assurées de terminer en première position de leur division.

Par Gilles Fiset

« On ne sait pas pourquoi les Caravelles ne se sont pas présentées, mais grâce à ça, on a eu la victoire que ça nous prenait pour terminer en première place », affirme Benoît Bradet, l’entraineur des Louves.

Une victoire qui, on espère, fera oublier la défaite du mercredi 16 août alors que les protégées de Benoît Bradet ont dû s’incliner 2 à 1 face aux Titans de Saint-Étienne. « L’autre équipe a commencé à jouer assez intensément dès le début de la partie. On s’est un peu trop assis sur nos lauriers, ce qui fait qu’on a commencé à jouer vraiment après la première mi-temps, alors que les autres avaient déjà un but à leur actif », confie Benoît Bradet, l’entraineur des Louves. C’est Rose Tremblay-Gravel qui a compté le seul but de l’équipe de Baie-Saint-Paul.

Le prochain rendez-vous des Louves sera le mercredi 23 août alors qu’elles affronteront le Royal SL de Beauport à Québec pour leur dernier match en saison régulière.

Les séries débuteront le lundi 28 août à 8 h 15 sur le terrain derrière le centre éducatif Saint-Aubin. L’adversaire des Louves n’est pas encore connu au moment d’écrire ces lignes.