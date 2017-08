Les Louves passent en demi-finale

L’équipe de Baie-Saint-Paul a disposé du Royal de Beauport 4 à 3 le lundi 28 août en quart de finale. La vedette de la soirée a été sans contredit Anna-Kim Saint-Gelais qui a compté les quatre buts de l’équipe de Baie-Saint-Paul. « Un bel exploit, surtout une fille qui joue au niveau sénior », commente l’entraineur des Louves, Benoît Bradet.

Le match a été très serré et les deux formations ont pris l’avantage chacune leur tour. « On menait deux à zéro, mais on s’est assis sur nos lauriers et ils ont réussi à nous dépasser 3 à 2 avant la fin de la première mi-temps. En deuxième demie par contre, l’équipe s’est réveillée et on a réussi à compter les deux buts que ça nous prenait pour gagner », relate l’entraineur des Louves. Ce dernier s’attendait à une partie difficile. « Même si le Royal est en quatrième position, on les affronté durant les années antérieures et ça a toujours été difficile et en plus, elles ont gagné les quatre derniers matchs de l’année », explique M. Bradet.

La demi-finale des Louves se jouera mercredi 30 août à Baie-Saint-Paul à 8 h 15.