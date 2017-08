Les Louves devront montrer les crocs

L’équipe féminine de Baie-Saint-Paul doit s’attendre à un match assez relevé mercredi à Baie-Saint-Paul face aux Titans de Saint-Étienne, une équipe dont le jeu est très physique.

Par Gilles Fiset

Benoît Bradet, l’entraineur des Louves, s’attend à du brasse-camarade mardi soir. « La dernière fois qu’on les avait affrontées, ça avait brassé un peu. C’est une équipe très physique », dit-il en entrevue téléphonique.

Les Louves seront plus que motivées à s’imposer. « Si on gagne, on est presque assuré de terminer en première place », affirme M. Bradet.

Les Titans sont en troisième position au classement général, ce qui fait de cette formation un adversaire à ne pas négliger. C’est donc un rendez-vous mercredi à 20 h 30 sur le terrain du Centre éducatif Saint-Aubin.

Les Louves joueront aussi le lundi 21 août à 19 h 30, à Baie-Saint-Paul, alors qu’elles affronteront les Caravelles de Sainte-Foy, une équipe qui occupe le septième rang parmi huit formations.

L’équipe de Baie-Saint-Paul est actuellement encore au premier rang de sa division avec six points d’avance sur la seconde place, le Phénix des Rivières.

Le Phénix battu 3 à 1

L’équipe de soccer sénior féminin a disposé du Phénix des Rivières 3 à 1 le mercredi 9 août à Québec. « C’était un gros match, car le Phénix est une équipe assez intense, assez physique, et il fallait donner le double de l’effort pour aller chercher le ballon », confie Kristina Gravel, des Louves.

Les Louves ont marqué le premier but, mais le Phénix a réussi à égaliser avant la fin de la première demie. Durant la seconde moitié de la partie, l’équipe charlevoisienne a cependant réussi à s’imposer en comptant deux autres buts. Les buteuses sont Rose Tremblay-Gravel (2) et Justine Simard.