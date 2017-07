Les Louves: la défaite est chose du passé

Les joueuses de l’équipe charlevoisienne de soccer se sont très bien remises de leur défaite du 5 juillet face au Royal SL de Beauport et conservent la première place du classement après dix parties. Elles ont additionné deux belles victoires depuis, soit une première le 12 juillet contre les Caravelles de Sainte-Foy 5 à 1 et, une semaine plus tard, elles ont blanchi l’Évolution 4 à 0.

Il faut dire que l’équipe est bien rodée après avoir complété plus de la moitié de la saison. « Il y avait beaucoup de nouvelles au début de la saison, mais là, on est habituées de jouer ensemble. Les jeux sont mieux finis à l’attaque par rapport au début de l’été et on a un bon esprit d’équipe », confie la capitaine Elsa Girard.

Les Louves culbutent l’Évolution… une deuxième fois

L’équipe féminine de Baie-Saint-Paul a disposé de celle de Lévis par la marque de 4 à 0 le mercredi 19 juillet sur le terrain du centre éducatif Saint-Aubin.

Les Louves ont ouvert la machine dès le début du match. Elles ont compté leurs trois premiers buts durant la première demie. « C’était une belle partie, on les avait déjà affrontées et on savait que ce sont des filles capables de donner de la pression et de prendre leur place, mais on a fait attention et on les a contrées en jouant plus rapidement qu’elles », confie l’entraineur des Louves, Benoît Bradet.

Le premier match contre l’Évolution, le 31 mai, s’était soldé par une victoire de 5 à 0 en faveur des joueuses de Charlevoix.

Les buteuses du match sont Lauranne Gagnon (2), Anne-Marie Lavoie et Jeanne-Tremblay Gravel.

Le Royal AS en une bouchée

L’équipe de Baie-Saint-Paul affrontera le Royal AS, la deuxième équipe de Beauport, ce mercredi à Québec. Le Royal AS traine en avant-dernière position du classement et ne représente donc pas une grande menace pour les Louves qui trônent en première position de la division 1A avec 27 points en 10 parties jouées. Benoît Bradet, l’entraineur des Louves, est confiant pour ses protégées. « Si les filles restent bien concentrées, il ne devrait pas y avoir de problème », affirme-t-il.