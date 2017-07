Les Louves culbutent l’Évolution… une deuxième fois

L’équipe féminine de Baie-Saint-Paul a disposé de celle de Lévis par la marque de 4 à 0 mercredi soir sur le terrain du centre éducatif Saint-Aubin.

Les Louves ont ouvert la machine dès le début du match, elles ont compté leurs trois premiers buts durant la première demi. « C’était une belle partie, on les avait déjà affrontées et on savait que ce sont des filles capables de donner de la pression et de prendre leur place, mais on a fait attention et on les a contrées en jouant plus rapidement qu’elles », confie l’entraineur des Louves, Benoît Bradet.

Le premier match contre l’Évolution, le 31 mai, s’était soldé par une victoire de 5 à 0 en faveur des joueuses de Charlevoix.

Les buteuses du match sont Lauranne Gagnon (2), Anne-Marie Lavoie et Jeanne-Tremblay Gravel.