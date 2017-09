Louis-Philippe Lavoie désormais professionnel

L’adepte de compétitions d’hommes forts de Baie-Saint-Paul est désormais considéré comme un professionnel. Il a réussi à terminer en seconde position au Championnat canadien amateur à Bathurst le 23 septembre dernier, ce qui lui donne son passeport pour le niveau professionnel. « Pour moi, c’est un bel objectif d’accompli. Je me sens soulagé, confie le colosse. La compétition s’est bien déroulée. Il y avait deux épreuves sur cinq que j’ai trouvées plus difficiles, le transport du bouclier et l’haltère géant, mais je me suis rattrapé avec les trois autres en terminant premier sur deux des trois autres épreuves et deuxième aux pierres d’Atlas », raconte-t-il.

Maintenant qu’il est un professionnel, le plus difficile est à venir, selon Louis-Philippe Lavoie. « Toutes les charges sont beaucoup plus lourdes chez les professionnels, par exemple pour l’épreuve du Yoke, on passe de 750 lbs à 900 lbs », confie-t-il. Il est quand même sûr d’y arriver. « J’ai déjà participé à plusieurs compétitions faites avec les professionnels, mais je dois retourner à l’entrainement en augmentant le poids des charges pour être prêt pour ma première saison professionnelle qui débutera à la fin du mois de mai avec le Championnat provincial à Saint-Odilon », dit-il.