L’or pour Rose Savard-Ferguson

La jeune Rose Savard-Ferguson du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul a récolté l’or dans la catégorie Pré-Juvénile au Lake Placid Summer Figure Skating Championships 2017 qui se tenait à Lake Placid du 29 juin au 2 juillet. Cette compétition est effectuée selon les règles du patinage artistique des États-Unis et s’adresse aux personnes membres des clubs américains et de citoyen non américain et est également sanctionnée par Patinage Canada.