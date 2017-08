Loïc Lahaie, premier en Colombie britannique

Loïc Lahaie de Baie-Saint-Paul a remporté vendredi soir dernier la première position du concours de chant du GrizFest de Tumbler Ridge en Colombie britannique. Ses interprétations de Believer de Imagin Dragons et Teenagers de My Chemical Romance lui on fait gagner la première bourse de 500 $ et la chance de faire la première partie du spectacle d’ouverture du GrizFest.