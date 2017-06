L’œuvre BleuCycle a sa place à Baie-Saint-Paul

L’imposante œuvre BleuCycle, sculptée par Céline White et Jean-Guy White, a été inaugurée ce matin en présence des deux créateurs et du donateur Roger Fournelle, du directeur général du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, Jacques St-Gelais Tremblay et du maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin.

Céline White était très heureuse que l’œuvre qu’elle a créé avec son frère se retrouve à Baie-Saint-Paul. « Il y a un bouillonnement d’idées et de beaux partenariats se réalisent ici, a-t-elle indiqué. La communauté est très chaleureuse et c’est une ville essentielle pour les arts. Cette oeuvre est liée au thème de l’eau, qui est présent ici. Pour l’emplacement, nous n’aurions pu rêver à un meilleur endroit puisqu’elle est située près de la piste cyclable et derrière l’hôtel de ville où passe le chemin de l’Hôpital. »

La sculpture représente un père qui retient sa fille qui souhaite aller dans un plan d’eau. Elle pèse 2 200 livres et est d’une hauteur de quatre mètres. « C’est un honneur d’accueillir cette œuvre magnifique sur le territoire de Baie-Saint-Paul, au cœur du noyau institutionnel, a commenté le maire Jean Fortin. Cette sculpture de bronze unique et poétique met en lumière la relation entre l’humain et la nature. Il s’agit d’un cadeau exceptionnel qui vient enrichir notre circuit d’art public. Elle renforce de plus notre partenariat avec le Musée d’art contemporain et réaffirme notre engagement de ville d’art et de patrimoine. »

L’œuvre a été donnée au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et fera partie de sa collection.

