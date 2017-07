Dans l’oeil du citoyen, prise 2

Pour un deuxième été, les clichés de photographes amateurs de Charlevoix ont capté l’attention d’un jury afin de présenter Dans l’œil du citoyen, prise 2, une série d’œuvres nous permettant de découvrir des vues et des angles que nous n’avions imaginés, dans les limites territoriales de La Malbaie.

Ces œuvres, la population de Charlevoix et les visiteurs peuvent les découvrir à l’Espace culturel de la bibliothèque Laure-Conan, à La Malbaie.

Qu’il s’agisse d’un jeu de couleurs magnifiques, de grands espaces ou de voiliers voguant sur les eaux majestueuses du fleuve Saint-Laurent, ces passionnés nous offrent des occasions de surfer dans le temps.

La baie de La Malbaie, les rives, le pont, les églises, les chutes et le sport s’y retrouvent, en plein jour ou à la noirceur, selon ce que l’auteur ressentait lors de ce moment. « Du panache dans l’œil, soutient Dominic Marier, directeur du Service des sports et de la culture. Ces photos d’invités de chez-nous nous confirment que nous vivons dans un musée à ciel ouvert. Elles sont soumises et analysées de façon rigoureuse ».

Annick Gauthier, Geneviève Laurin, Isabelle Deschênes, Michel Perron, Patricia Gaudreault et Lyne Duplain ont réussi à obtenir l’appréciation du jury. Il est bien agréable de prendre le temps de les découvrir.

Lemeunier expose

Bertrand Lemeunier, français d’origine, voyage à travers le monde pour capter des images toujours plus spectaculaires les unes que les autres. Il revient d’ailleurs d’un périple en compagnie des Grands Explorateurs.

Il nous présente ses découvertes accompagnées des textes de Michèle Labbé. Puisqu’une photo vaut mille mots, à vous d’aller les lire…