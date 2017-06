L’Isle en folie!

Envie d’une coquette robe d’été, d’un joli gaminet, d’un chapeau mignon pour votre puce ou votre petit loup? La résurrection de la boutique Belle et Rebelle de l’Auberge La Fascine, tout comme Charlotte! Atelier-Boutique d’ailleurs, vous permettent de dénicher tout ça et plus encore! Chez la première, jetez un coup d’œil attentif à la collection Ananas & Bananas, portée fièrement par son ambassadrice, la kitesurfeuse insulaire Catherine Dufour. Certains items de la marque fruitée portent la griffe de Carococo, une artiste insulaire jusqu’au bout de ses doigts de fée! Envie de musique ou d’un apéro sympa? La Fascine a plus d’un tour — et d’un spectacle — dans son sac… (aubergelafascine.com)

Tant qu’à tourner (« sport » national qui consiste à faire le tour de ladite île), passez donc saluer Catherine Dufour et Yann Normand chez Suroît Aventures… Une initiation à la planche à pagaie ou au kitesurf, un cours de yoga ou un petit pique-nique sur les battures: tout cela est possible chez eux!

Tout nouveau sur l’Isle, la Fabrique de l’Isle vous accueillera très bientôt dans l’ancien presbytère de Saint Bernard, fruit de la collaboration créative et colorée de Pascale Perron (Charlotte! Atelier-Boutique) et de Carol-Ann Pedneault (la fameuse Carococo!). Envie d’étirer le plaisir? L’Hôtel du Capitaine, l’Auberge La Fascine et plusieurs autres adresses sympas vous offrent le gîte et le couvert!

Que du joli chez nos amis du milieu du fleuve! À go, on prend le bateau et que la croisière s’amuse!