L’Isle-aux-Coudres se mobilise pour lutter contre le cancer

Les gens de l’Isle-aux-Coudres se mobiliseront au profit de la Fondation des Mains de l’espoir et de la Fondation Terry Fox, les 4 et 5 mars prochains, dans le cadre de la 15e édition de son tournoi de quilles. Tous les profits enregistrés seront versés aux fondations.

L’événement prendra son envol le dimanche matin avec un déjeuner-bénéfice qui sera servi à partir de 8 h. Il y aura des prix pour les joueurs, les visiteurs et les enfants, sans oublier la tenue d’un tirage mettant en valeur de nombreux prix grâce à la générosité de tous les commanditaires sensibles à la cause. Depuis 2003, le comité Terry Fox a remis 120 000 $ à la Fondation Terry Fox, ce qui correspond à l’argent recueilli lors des tournois et de la marche annuelle.

Depuis 2011, le comité a décidé de partager les recettes du tournoi de quilles entre les deux fondations. Ainsi, 31 000 $ déjà ont été remis à la Fondation Mains de l’espoir.

« Malheureusement, on a tous de près ou de loin un être cher touché par cette maladie. Tous ensemble, on peut faire la différence », relate Mme Sylvie Dufour, présidente du comité, qui en profite pour souligner l’apport exceptionnel des membres du comité et de tous les bénévoles.

Encore cette année, le défi « On coupe pour la cause » se tiendra le samedi dans le cadre d’un 4 à 7 dans une ambiance musicale. Il fera chaud au salon de quilles cette année, lancent les organisateurs, puisque les pompiers de l’île se joindront aux participants pour relever le défi, tenant ainsi la promesse faite à la clôture du défi 2016.

« On a décidé de participer au défi car, de près ou de loin, on est tous touchés par cette maladie et on ne sait jamais quand elle frappera. Dernièrement, un de nos collègues a reçu un diagnostic de cancer. Il nous fait chaud au cœur de pouvoir contribuer à notre façon à amasser des fonds pour la Fondation Mains de l’espoir qui apporte de l’aide directe à la population de Charlevoix », a confié Éric Dufour, directeur du Service incendie de l’Isle-aux-Coudres.

L’invitation de se joindre au comité pour passer une fin de semaine inoubliable s’adresse à tous ! Pour les inscriptions ou informations, il suffit de communiquer avec le salon de quilles de l’Isle au 418 438-1234.