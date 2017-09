L’inertie crée des conséquences catastrophiques pour La Malbaie et Baie-Saint-Paul

Jacques Tremblay, ex-président du Comité de sauvegarde de l’hôpital de La Malbaie, croit que l’inaction politique en cours en ce qui concerne la desserte des soins de santé dans les hôpitaux de Charlevoix mène directement à la création de super clinique externe car il n’y aura plus assez d’actes médicaux pour intéresser les médecins à s’établir ici, donc aucun intérêt à investir des millions de dollars pour maintenir à niveau les équipements.

« Comment justifier d’investir des millions de dollars en immobilisations et équipements pour maintenir deux blocs opératoires pour 30 % de la population de Charlevoix alors que 70% vont se faire opérer à Québec, une statistique qui tend en plus à augmenter », questionne M. Tremblay.

Il affirme qu’il y a aussi peu d’intérêt à mettre des centaines de milliers de dollars pour des ressources humaines en pénurie. Ainsi, plusieurs centaines de milliers de dollars en salaires, frais d’hébergement et de transports pour les professionnels médecins sont dépensés.

Il faut en plus défrayer les frais d’exploitation de plusieurs centaines de milliers de dollars pour entretenir et opérer des systèmes spécialisés aux installations matérielles (ventilation, climatisation, aseptise, etc.

Il y a donc plusieurs millions de dollars en inefficacité, qu’il s’agisse de perte d’expertise des professionnels due à la non exposition, de découverture de services fréquents au bloc de Baie-Saint-Paul ou encore de la lenteur à décider du remplacement de l’appareil de fluoroscopie.

« Ces exemples démontrent qu’il s’agit de décisions purement politiques, irrationnelles, qui démontrent une mauvaise gestion des deniers publics investis dans les soins de santé dans Charlevoix. Ces argents pourraient être mieux utilisés, dont à servir au développement de Charlevoix en stimulant et en encourageant des entreprises à venir s’y installer ici pour contrer le chômage », rajoute M. Tremblay.

« Tout se fait pour mettre en place un hôpital régional à Baie St-Paul, mais avec de nombreuses problématiques aussi », note le consultant en santé.

Maintenir La Malbaie

Dans son analyse, M. Tremblay croit toujours que c’est l’hôpital de la Malbaie qu’il aurait fallu développer en considérant son éloignement plus important de Québec comparativement à Baie Saint-Paul dont la population est à une heure de l’Enfant-Jésus

L’absence de transport en commun, d’un centre de traumatologie primaire, la présence de l’obstétrique et l’offre de services à la clientèle de la Côte-Nord qui utilise les services de l’hôpital de La Malbaie en obstétrique, services diagnostiques et chirurgicaux, figurent parmi les facteurs faisant pencher sa balance, tout en considérant que l’Est est plus populeux que l’Ouest de Charlevoix.

« L’hôpital de la Malbaie deviendra-t-il une super clinique? Retard importants dans l’actualisation du dossier des affaires initiales comme promis, les décisions prises au quotidien, le nombre de spécialités ? Les infrastructures importantes érigées tendent à confirmer cette orientation. Il sera difficile de conserver nos services à La Malbaie », conclut-il.