Ligue de hockey Molson: AAPA et Kia Charlevoix prennent les devants

C’était le début des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey Molson Canadian de Baie-Saint-Paul la semaine dernière. Les affrontements pour la première ronde ont opposé le Aubé Anctil Pichette et Ass (AAPA) – Autobus Fortin au Transport Croft et le Hyundai JR Thibeault au Kia Charlevoix.

Dans le premier duel de la soirée, le Transport Croft s’est incliné 11 à 1. Les joueurs de l’équipe pourront se reprendre dès ce vendredi et tenter de niveler la marque 1 à 1 dans cette série 2 de 3. « Le gardien du AAPA, Daniel Morency, a connu une bonne soirée de travail devant sa cage pour anéantir les espoirs du Transport Croft en début de match. Il a réalisé plusieurs arrêts importants qui auraient très bien pu changer le cours du match », relate Jean-Sébastien Pilote, responsable des communications. Kim Rhoderick-Côté (2 buts et 1 passe), Junior Bouchard (2 buts et 3 passes), Marc-Antoine Simard (1 but et 3 passes), Clovis Fournier (3 buts et 3 passes) et Tommy Ferland (2 buts) sont les buteurs de ce match.

Le second duel a été beaucoup plus serré en se soldant par la marque de 5 à 2 en faveur du Kia Charlevoix. C’est aussi le gardien de l’équipe gagnante, Nicolas Savard, qui fut nommé joueur du match. « Ce deuxième match, comparativement au premier, fut excessivement serré. Tirant de l’arrière 2 à 1 en début de 3e période, le Hyundai JR Thibeault a créé l’égalité par l’entremise du meilleur marqueur de la saison, Dave Côté. Tout était donc permis des 2 côtés, mais 2 buts rapides de Steve Tremblay et de Jérémie Paquet ont redonné une avance de 4 à 2 au Kia Charlevoix. Ce fut trop peu trop tard pour le Hyundai JR Thibeault qui n’a pas su combler l’écart », rapporte M. Pilote.

Le Hyundai JR Thibeault pourra toutefois se reprendre le 17 mars prochain lors du second match contre le Kia Charlevoix. Jérémie Paquet (3 buts), David Gagné (1but et 1 passe) et Steve Tremblay (1 but) ont été les marqueurs pour le Kia Charlevoix. La réplique est venue de Dave Côté (1 but et 1 passe) et de Julien Adam (1 but) pour le Hyundai JR Thibeault. La série se poursuivra avec une rencontre, le vendredi 3 mars prochain à 21 h 30 alors que le Transport Croft jouera contre le Aubé Anctil Pichette et Ass – Autobus Fortin