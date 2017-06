L’Estival de Petite-Rivière est de retour

(GF) L’Estival de Petite-Rivière-Saint-François est de retour pour une sixième année sur les terrains du parc des Riverains. « Ça va commencer avec l’arrivée des campeurs le vendredi 23 juin et ça va se terminer le dimanche 2 juillet avec le brunch des bénévoles », précise Jérémie Provencher, agent de développement. ❡

« Tout au long du festival, il va y avoir toutes sortes d’activités familiales qui vont se dérouler, du cinéma extérieur au bingo. La plupart des activités sont gratuites, sauf pour les journées spéciales pour lesquelles les soupers sont payants, mais abordables », ajoute-t-il. ❡

Deux grandes journées de fête viendront enjoliver le festival. Il y aura d’abord la Journée des pompiers, le samedi 24 juin. « Cette année encore, la Journée sera l’occasion de faire une collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil », affirme Lina Simard, responsable de l’événement. En après-midi, les pompiers seront sur place pour parler sécurité et faire des démonstrations de vélo BMX. Il y aura aussi des jeux gonflables pour les tout-petits et le traditionnel souper méchoui à 18 h. Il en coûtera 25 $ pour les adultes et il y aura de la pizza pour les enfants à 10 $. L’animation sera assurée par Jérôme Bouchard. Après le souper, le club de cheerleading de Marie-Ève Gagnon présentera un spectacle qui sera suivi d’une soirée animée par les Show Palmiers et d’un feu d’artifice en clin d’œil à la Saint-Jean. « Cette année, on a une belle collaboration des hommes d’affaires de Petite-Rivière-Saint-François, dont Francis Bouchard de Coffrage Bouchard, qui est notre commanditaire majeur. Ça nous aide énormément à couvrir les frais de base pour que tous nos sous aillent à Opération Enfant Soleil », confie Mme Simard. ❡

Le vendredi 30 juin en soirée, le chanteur de charme Marco Hamel offrira une prestation sous le chapiteau. Le prix d’entrée est fixé à 5 $.

Le samedi 1er juillet, ce sera la seconde grande journée du festival, soit celle des Chevaliers de Colomb. À cette occasion, plusieurs tournois seront organisés en après-midi (volleyball, poche, pétanque), tandis qu’en soirée, il y aura un souper tourtière avec un spectacle de Jocelyn Tremblay et ses musiciens au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins.

L’Estival de Petite-Rivière est la principale source de revenus des Chevaliers de Colomb et l’argent recueilli sera remis à la communauté.