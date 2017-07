L’espace Paul-Médéric voit le jour

L’espace Paul-Médéric situé près de l’entrée du Carrefour culturel, qui porte son nom, a été inauguré le 1er juillet lors des festivités de la Confédération. En plus de rendre hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay (alias Paul Médéric), ce lieu est un moyen de commémorer les 50 ans du bâtiment construit en 1967 et qui a marqué l’histoire de Baie-Saint-Paul.

L’abbé Jean-Paul Tremblay est né à Baie-Saint-Paul en 1918. Il a enseigné au collégial pendant près de 40 ans. Il a aussi été fondateur et animateur du Balcon vert un village de vacances durant 25 ans. Auteur prolifique, les visiteurs et les Charlevoisiens pourront découvrir l’ampleur de son œuvre, qui contient une collection de 24 ouvrages publiés entre 1948 et 1992.

Le Carrefour culturel fêtait aussi ses 50 ans. «C’est un lieu important et dynamique qui a fait la renommée culturelle de Baie-Saint-Paul, a soutenu le maire Jean Fortin. Des artistes de toutes disciplines ont pu s’y exprimer. Il fait partie du cœur de Baie-Saint-Paul puisque pour plusieurs citoyens dont moi, il a permis un premier contact avec le milieu culturel local grâce au festival folklorique. C’était important pour les jeunes de notre époque de participer à cela et d’avoir la chance de voir Gilles Vigneault et Pauline Julien entre autres.

Pour Cyril Simard, l’initiateur du projet de centre culturel et du festival folklorique de Baie-St-Paul, le carrefour culturel représente «une belle audace des citoyens, qui a permis de conserver le cœur de la ville à la bonne place. C’était un espace de vie culturel et humain. »

Rappelons qu’il est aussi possible de visiter l’exposition 1967 au carrefour culturel, crée grâce à l’historien Rosaire Tremblay, qui est aussi l’instigateur du nom actuel du bâtiment.