L’Espace Mémoire Riverin est maintenant ouvert

Crédit photo : archives

Les visiteurs de La Malbaie pourront désormais visiter l’Espace Mémoire Riverin situé dans la forge Riverin, situé au 217, rue Saint-Étienne. C’est la première étape du projet de rénovation de la forge, initié par la Société d’histoire de Charlevoix qui a coûté environ 100 000 $.

Ce nouvel espace permettra aux gens d’en apprendre davantage sur les quatre forgerons de la famille Riverin ayant pratiqué leur métier dans ce bâtiment, construit en 1840.

Un hommage est rendu à Louis Riverin le dernier forgeron de la famille dont le travail sur fer forgé a été reconnu sur le plan international. Les visiteurs seront invités à découvrir les anciens moules du forgeron, dont il s’est servi pour fabriquer ses sculptures, des anciens outils des forgerons et des photos d’époque. Aussi, il sera possible de se procurer les revues et les livres de la Société d’histoire à l’Espace Mémoire Riverin.

Le guide étudiant Alexis Blanchard-Méthot qui est aussi forgeron saura intéresser les visiteurs de l’Espace Mémoire Riverin. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, le samedi entre 10 h et 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h.