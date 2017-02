Hommage aux bâtisseurs : les Petites Franciscaines de Marie

À coup d’applaudissements bien nourris, la congrégation des Petites Franciscaines de Marie a reçu le grand prix Hommage aux Bâtisseurs dans le cadre de l’édition 2017 du Gala Charlevoix Reconnaît de la Chambre de commerce de Charlevoix.

Sœur Françoise Duchesne, supérieure générale, était sans mots en recevant une telle dose d’amour, une ovation debout de la part des 300 personnes présentes. Guidée par l’émotion, elle n’a pas manqué de souligner l’incroyable lien d’amour qui unit leur communauté aux résidents de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix, tout en soulignant le bonheur de voir que l’esprit de fraternité et d’entraide transmis par les religieuses traversera les ans en ce qui concerne l’avenir de leur propriété maintenant entre les mains d’une corporation indépendante présidée par le maire Jean Fortin. Ce choix a été unanime de la part des administrateurs de la Chambre.

L’autre grand prix de la soirée, Charlevoix Soutient, qui comprend une bourse d’une valeur de 18 000 $ en argent et en services professionnels, a été remporté par Al Dente.

Ces honneurs ont été décernés devant une salle comble à l’Hôtel Le Germain de Baie-Saint-Paul, en ce jeudi 2 février dernier. Pour, Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix, reconnaître l’initiative entrepreneuriale de sa région représente une action incontournable et un moment privilégié : «En trois ans, nous avons vu le nombre de candidatures passé de 20 à 60. C’est le reflet de la réalité et de la communauté d’affaires de Charlevoix». Jeunesse, créativité et dynamisme se situaient au cœur de l’événement.

Onze gagnants ont été honorés au cours de cette soirée dans les diverses catégories.

L’Entreprenant

Gagnant : Gabrielle O. Fortin, designer

Finaliste : Le Comptoir Sushi, Les Productions L-Advice, Les Puces de Facebook Charlevoix, Navette Coup de pouce

L’Ambassadeur

Gagnant : Le Festif!

Finaliste : L’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul, la Charcuterie Charlevoisienne, Le Germain Charlevoix, Réseau Charlevoix, Ultra-Trail Harricana

L’Écoresponsable

Gagnant : Pains d’exclamation!

Finalistes : Aventure Laurentienne, Navette Coup de pouce

L’Accueillant

Gagnant : Le Comptoir Sushi

Finalistes : Galerie d’art IRIS, MaBoutique MonStyle, Madame Butterfly, Mont Grand-Fonds

Le Conciliateur

Gagnant : La Marée

Finaliste : Vacances Crystal

Le Penseur et Repreneur :

Gagnant : Camp Le Manoir

Finaliste : Hôtel Cap-aux-Pierres, Le Pot aux Roses

Les Performants

Gagnant : Le Charlevoisien

Finaliste : Al Dente, Cité d’Art Production, Coop de l’arbre, David Mondor Photographe, Eli & Gaby, Fraîcheurs et Saveurs, Grafikar, Le Pot aux roses, Sinex3 Production, Vacances Crystal

L’Engagé

Gagnant : Musée de Charlevoix

Finaliste : Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul, Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix, Les Filmanthropes

Le Productif

Gagnant : Camping au Bord de la rivière et Mont Grand-Fonds

Finaliste : Charcuterie Charlevoisienne et Le Festif!

L’innovateur

Gagnants : Sciences@CÉCC

Finalistes : Les Innovateurs : Domaine Forget, École de la Cité-Danse, Ekasringa, cirque équestre, Grafikar, Les Filmanthropes, Les Petits Brasseurs, Les Puces de Facebook Charlevoix, MJS, Sinex3 Production

L’Essentiel

Karine Dufour, Pains d’exclamations!

Éric Tremblay, Belle & Bum

Guylaine Ferland, Charlevoix Aviatio

