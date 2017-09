Les Red Sox ont mis fin au règne du Jazz

Après dix ans comme champions des séries de la ligue de balle molle sénior de Charlevoix, les joueurs du Jazz a dû céder la couronne aux nouveaux champions après une chaude lutte entre les deux équipes finalistes.

Par Gilles Fiset

Même plusieurs jours après la fin des séries, les joueurs du Jazz avaient encore de la difficulté à s’habituer à la nouvelle réalité, même s’ils prennent la défaite en vrais sportifs. « Ça fait une semaine et ça fait encore drôle de ne pas être champions en titre. Après dix ans, on commençait à s’y faire, confie Jean-François Bouchard, entraineur adjoint, joueur et fondateur du club. On est déçus, mais pas frustrés. On savait que ça allait être des séries difficiles, même si on avait terminé premiers de la saison régulière. Les Red Sox n’ont pas volé leur victoire; on a fait face à une très bonne équipe en finale. Nos adversaires ont même présenté un lanceur qu’on ne connaissait pas beaucoup, Samuel Lavoie. Il a fait vraiment du très bon travail ».

Une chaude lutte

Le Jazz n’a pas cédé facilement la première place qu’il occupait depuis si longtemps. « À part deux matchs qui se sont terminés par de grosses différences de pointage, 8 à 0 et 10 à 2, toutes les parties se sont achevées avec des résultats serrés, par un point de différence souvent, affirme l’entraineur des Red Sox, Nicolas Savard. On se suivait l’une et l’autre équipe. Le Jazz gagnait une partie, on remportait le match d’après. À la fin, avant la dernière semaine, le Jazz était en avance 3 à 2 et il fallait remporter deux matchs de suite pour finir premiers, ce qu’on a fait. Lundi le 11 septembre, on a gagné 3 à 0 et le lendemain, on a remporté la partie 9 à 4, et les séries du même coup ».

Nicolas Savard explique la puissance de son équipe durant les séries par la possibilité de présenter un alignement complet à chaque match ou presque, ce qu’il n’avait pu faire durant la saison régulière. « On n’a pas été chanceux pendant l’été. On a eu beaucoup d’absences à cause du travail et on a fini le calendrier de la saison régulière avec un alignement réduit. Il manquait tout le temps deux à trois gars à chaque match et ça n’a pas aidé », explique-t-il.