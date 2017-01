Les hôteliers comblés

D’un bord comme de l’autre de la vaste région touristique de Charlevoix, les hôteliers ont eu fort à faire durant cette période des Fêtes achalandée et enneigée.

Les familles ont été très nombreuses à converger vers le Fairmont Le Manoir Richelieu, où une véritable tradition des Fêtes s’est installée au fil des ans. «Cet esprit des Fêtes au Manoir revient après année. On remarque un phénomène, alors que les familles d’aujourd’hui sont un peu décousues. Le Manoir est devenu l’endroit où elles se réunissent! Ils se retrouvent tous ici avec les patins, les cadeaux, les bâtons de hockey… En plus Dame Nature a été très généreuse… Les bordées de neige se succèdent et les gens ont pu en profiter. C’était très gagnant! », indique Jean-Jacques Etcheberrigaray.

Les clients du Manoir sont nombreux à adopter le Mont Grand Fonds. « C’est impressionnant de voir le nombre de skis, de planches à neige qui débarquent! », rigole le directeur général du Manoir qui croit que la neige hâtive a donné un bon coup de pouce. Les motoneigistes sont très nombreux à transiter par le Manoir Richelieu. «La piste 3 a été ouverte rapidement et ça navigue très bien depuis la mi décembre. Je suis très heureux de voir ça », ajoute M. Etcheberrigaray.

Globalement, le taux d’occupation de 2016 est en légère diminution par rapport à 2015 (56, 2% contre 60, 1%), mais il n’y a rien d’alarmant. « Il y a quelques congrès qu’on n’a pas eu, mais on a fait des records d’occupation au mois d’août et on est sur une bonne erre d’aller. Le temps des fêtes a été occupé en moyenne à 80% du 25 décembre au 3 janvier et ça a débordé. C’est très satisfaisant et les pronostics pour les prochaines semaines sont très bons. On s’attend à faire un bel hiver. Notre défi, quotidien, est d’aller chercher de la clientèle et de bien la servir », ajoute le directeur général de l’établissement séculaire. Il souhaite maintenant que les groupes s’annoncent pour l’année qui débute.

À l’Hôtel Le Germain Charlevoix, le personnel n’a pas chômé. «On parle d’un temps des fêtes fantastique, très occupé. Les équipes ont travaillé très fort », résume Clarah Germain, gestionnaire, médias sociaux et contenu pour le Groupe Germain. Elle ne peut que constater que les gens voyagent en famille. «On avait très peu de solo, les gens venaient en groupe et louaient de 2 à 6 chambres ensemble. On parle de visiteurs du Québec et du Canada, mais aussi de la Chine, des États-Unis, de la Polynésie française… », ajoute-t-elle.

Tout était mis en place pour ravir cette clientèle des 4 coins du monde. «On a fait beaucoup d’activités qui ont connu un grand succès. La patinoire, notamment avec le Père Noël le 24 décembre, c’était magique! Le kite surfing avec Catherine Dufour a été un méga succès. C’est à refaire », s’enthousiasme la porte-parole.

Les clients ont été nombreux à bifurquer pour une journée de ski ou de luge au Massif. Au final, les taux d’occupation pour cette deuxième période des Fêtes sous la bannière Germain auront été supérieurs à ceux de l’an dernier. « On est très content d’avoir dépassé nos chiffres. L’an dernier, c’était très frais, c’était notre premier, mais là, on avait eu le temps de travailler sur la programmation avec des activités pour tous les âges, du traîneau à chiens, de la carriole… On a ouvert le spa aux enfants pendant quelques jours. Mais notre coup de cœur et celui de notre clientèle, c’est vraiment le kite surf », de conclure Clarah Germain. Elle laisse entendre que plusieurs nouveautés seront annoncés au fil des prochains mois. Le prochain chef des cuisines, qui remplacera Sylvain Dervieux, est choisi, mais son identité demeure secrète pour l’instant…