Les arénas font jaser

D’entrée de jeu, précisons qu’à Baie-Saint-Paul le dossier restera officiellement sous la responsabilité de la Ville, car les trois hommes d’affaires qui s’intéressaient à la gestion de ce projet pour le privatiser n’ont plus l’intention de pousser le dossier plus loin. Il appartient maintenant à la Ville d’attendre les réponses de Québec dans le cadre d’une entente fédérale-provinciale. Mais la volonté politique est de régler au meilleur coût possible et de procéder.

Quant à Clermont, le refus du gouvernement du Québec d’accepter le projet dans le cadre d’un programme d’aide aux petites collectivités a provoqué une sortie publique du maire Jean-Pierre Gagnon, sur les ondes de CIHO. Ce dernier alerte même la population quant à une fermeture éventuelle de ce complexe d’ici 5 ans. Il remet aussi en cause l’investissement que sa ville devra faire quant au système de réfrigération : « Est-ce qu’on va investir 500 ou 600 000 $ dans un équipement datant de 1974 ? Une municipalité de 3150 habitants ne mettra pas 2 M $ dans un tel projet. Dans une ville mono-industrielle, on ne sait pas comment sera l’avenir dans 5 ans », a-t-il argumenté.

Simard réplique

« En réponse au communiqué publié par le maire de la Ville de Clermont, Jean-Pierre Gagnon, la députée de Charlevoix—Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, désire informer les médias et les citoyens de Charlevoix que la Ville de Clermont a déposé sa demande au Fonds des petites collectivités pour l’aréna en octobre 2016, alors que l’appel de projets a été lancé en juillet 2016. Le nombre de projets déposés avant celui-ci et éligibles dépassait déjà à ce moment les montants disponibles. »

« Mme Simard réitère son entière collaboration à la Ville de Clermont pour la réalisation du projet d’aréna. D’ailleurs, un appel de projets pour le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives devrait avoir lieu à automne 2017 », a écrit Mme Simard.

L’aréna demeure un équipement suprarégional qui dessert la MRC de Charlevoix-Est. Interpelé à ce sujet, le maire Michel Couturier n’a pas voulu émettre de commentaire. Quant au préfet Sylvain Tremblay, il y voit une vive déception pour le maire de Clermont, mais ne s’inquiète pas quant à l’avenir de l’aréna à court terme: « Comme le Mont Grand-Fonds et la piscine, la MRC supporte l’aréna par le biais de programmes. Nous aurons une discussion à ce sujet et verrons comment supporter Clermont. Il faut comprendre les inquiétudes ».