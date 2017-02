Les arénas de la région rénovés en 2018

L’aréna de Baie-Saint-Paul sera rénové en 2018 et celui de Clermont, peu de temps après. Reste à savoir maintenant l’ampleur des travaux pour chacune des villes. Une réponse qui sera donnée d’ici le 31 mars prochain, lorsque l’on saura le montant total des subventions accordées.

Par Gilles Fiset

Une chose semble certaine, les deux systèmes de réfrigération des arénas seront remplacés ou modifiés pour correspondre aux normes actuelles en matière d’environnement et d’émission de gaz. La députée de Charlevoix-Côte-de-beaupré à fait l’annonce le lundi 20 février d’une subvention en ce sens de 1 321 254 $ dont 987 762 $ iraient aux installations sportives de Baie-Saint-Paul. La différence quant aux montants accordés est due au choix du gaz réfrigérant choisi par chacune des deux villes. Le CO2 de Baie-Saint-Paul nécessiterait des travaux plus importants.

Les élus espèrent cependant avoir des nouvelles positives de leurs demandes d’aide financière totalisant plus de 5 millions $ au Fonds pour les petites collectivités. Un montant qui leur permettrait de réaliser chacune leur projet initial de rénovation de leur aréna au coût de plus de 5 millions pour Baie-Saint-Paul et de 3 millions pour Clermont. « Je ne peux terminer sans dire que nous avons d’autres demandes qui permettraient de régler d’autres problématiques à l’intérieur de notre aréna. Aujourd’hui, c’est un très très bon début, mais nous vous encourageons à obtenir une autre subvention qui permettra de mettre aux normes tous les aspects de ce bâtiment pour les 40 prochaines années », affirme le promaire de Clermont, Éric Maltais, en s’adressant à la députée. Cette dernière fera l’annonce des montants accordés par le Fonds pour les petites collectivités d’ici le 31 mars.

À Baie-Saint-Paul, c’est 2018

Peu importe l’annonce du montant à recevoir d’ici le 31 mars, la municipalité de Baie-Saint-Paul ira de l’avant dès 2018 pour rajeunir son aréna. « Si on n’a pas ce montant de 5 millions $, on ira de l’avant avec notre projet de 2 millions », affirme le maire Jean Fortin.

Pour ce qui est de la ville de Clermont, l’année du commencement des travaux n’est pas encore arrêtée, mais ça ne sera pas avant 2018 assure-t-on. La municipalité a jusqu’en 2020 pour débuter ses projets.