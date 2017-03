L’équipe de Cédrick Bilodeau remporte le tournoi de curling-quilles

Le groupe de M. Bilodeau a eu raison de celui de Serge Tremblay en finale de ce tournoi un peu particulier qui s’est déroulé les 4 et 5 mars en collaboration avec le Salon de Quilles Clermont.

Pour cette compétition, 16 joueurs de curling et 16 quilleurs ont été jumelés pour former 8 équipes de 4 joueurs. Les activités débutaient au club de curling et se transportaient au salon de quilles en soirée. Un classement suite à cette première journée déterminait les deux premiers de chaque groupe qui se sont disputé la demi-finale et la finale dimanche.

L’équipe finaliste, celle de Serge Tremblay. (Photo offerte)