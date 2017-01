L’équipe de canot à glace Amiral Agence Web/Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. est prête

Pour sa quatrième saison sur le circuit des glaces, l’équipe de canot à glace charlevoisienne composée de Denis Légère (barreur), Éric Forgues (arrière tribord), Jimmy Perron (avant bâbord), Francis Simard (avant tribord) ainsi que de Hugo Simard (avant bâbord) est de retour en 2017.

L’équipe se nomme dorénavant Amiral Agence Web/Pharmacie Marie-Pier Labbé inc., car en plus de la Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. qui est de retour avec l’équipe, un autre partenaire majeur s’est ajouté : Amiral Agence Web. Le changement de nom coïncide avec de nouvelles couleurs ainsi que la confection d’un nouveau canot, plus léger et plus agile que le précédent.

Les cinq canotiers n’ont pas pris de relâche durant la saison morte, dès la fin de la saison ils ont entrepris un plan d’entraînement individuel en vue de la présente saison. Depuis le mois d’août, ils ont repris les entraînements à la rame, pour ensuite ajouter les entraînements à la trotte dès les premières neiges.

Depuis la mi-décembre, les glaces à l’entrée de la rivière du gouffre ont permis des entraînements complets, incluant trotte et rame. Pour le dernier mois avant la première course, l’équipe fait des pratiques intenses à tous les deux ou trois jours, soit sur le parcours de la grande Traversée de Charlevoix ou sur celui du Carnaval de Québec.

Pour cette nouvelle saison l’équipe Amiral Agence Web/Pharmacie Lévesque et Labbé inc. a pour objectif

d’atteindre deux fois le podium et d’être constante durant la saison pour terminer parmi les sept premiers

canots de chaque course et ainsi se classer dans le top cinq au classement général à la fin de la saison.

Le canot #555 d’Amiral Agence Web/Pharmacie Marie-Pier Labbé inc. prendra le départ de sa première course le 21 janvier à 11 h à Portneuf lors de la Course de la banquise.

Vous pouvez suivre l’équipe sur sa page Facebook au https://www.facebook.com/canot.glace