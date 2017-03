L’équipe de Bernard Savard remporte le tournoi IGA/ville de Clermont

C’est l’équipe du skip Bernard Savard qui a remporté le tournoi IGA Alimentation Francis Gravel inc./ville de Clermont dans la classe A en disposant de celle de Frédéric Tremblay par la marque de 9 à 3. M. Savard était épaulé de Maxime Tremblay, Julie Girard et Steeve Pilote.

équipe de Bernard Savard

équipe de Frédéric Tremblay

Dans la classe B, c’est la troupe de Jean Chabot avec Louis Simard, Jean Maltais et Isabelle Côté qui a en première position en remportant la finale 8 à 2 contre l’équipe de Robert Rutrowski.

équipe de Jean Chabot

l’équipe de Robert Rutrowski

Pour ce qui est de la classe C, c’est le skip William Tremblay qui a remporté les honneurs avec son équipe composée de Jordan Guay, Maxime Lapointe et Léandre Bergeron. Ils ont défait l’équipe de Marc-André Guay, Stéphanie Chamberland, Amélie Morel et Maxime Simard 7 à 6.

Équipe de William Tremblay

Le groupe de Marc-André Guay

Durant cette compétition qui se déroulait au club Nairn de Clermont du 16 au 19 mars, 34 équipes se sont disputé les honneurs de remporter la coupe.

Le comité organisateur