L’Église protestante de Murray Bay fête ses 150 ans

Crédit photo : Photo William Notman, Collection Roland Gagné, Archives Musée de Charlevoix"

Plusieurs activités se tiendront en août afin de célébrer les 150 ans de l’Église protestante de Murray Bay à La Malbaie. Des concerts, une journée destinée aux enfants, une exposition au Musée de Charlevoix, des visites de résidences d’époque, des conférences et plus encore sont au programme des festivités, organisées par un comité de bénévoles.

L’église historique en pierre a été fréquentée par William Hume Blake, le Président américain William Howard Taft, l’artiste William Busby Lamb, les familles Sedwick et Minturn ainsi que d’autres leaders légendaires du Canada et des États-Unis. Pour souligner son histoire, le maire de La Malbaie, Michel Couturier, dévoilera une plaque commémorative de l’église du boulevard de Comporté. Cette cérémonie se tiendra le 3 août à 16 h, elle sera suivie d’une réception où tous sont invités à participer.

D’autres événements auront lieu dans l’église, dont le concert de l’Ensemble de cordes composé d’étudiants de l’Académie du Domaine Forget, qui fait partie du programme Le Domaine sur la route. Cet événement aura lieu samedi le 5 août à 16 h et l’entrée est gratuite.

Le vernissage de l’exposition de photographies de Peter Taft, petit-fils du Président William Howard Taft, fait aussi partie des activités et se tiendra le 7 août à 17 h. Les enfants seront à l’honneur le samedi 19 août avec la présence des pantomimes et l’organisation de divers jeux. Une démonstration des métiers d’art par des artisans locaux est aussi prévue le 24 août à 10 h.

Pendant tout le mois d’août, le Musée de Charlevoixprésentera une exposition sur les trésors de l’église. Le dimanche 27 août à 10 h 30, une messe de clôture sera célébrée par l’Archevêque Fred Hiltz, Primat de l’Église anglicane du Canada. Elle sera présentée en anglais et en français et sera suivie d’une procession à travers Pointe-au-Pic, une pause à la Fabrique de Pointe-au-Pic et un repas au Musée de Charlevoix.