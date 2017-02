La légende Vannelli au Domaine Forget

(EB)L’artiste populaire canadien Gino Vannelli sera le titulaire d’une nouvelle offre de cours à l’Académie internationale de musique et de danse du Domaine Forget. Intitulé Chant populaire et de Production de disque, cette formation aura lieu 13 au 18 août à Saint-Irénée. Il est d’ailleurs possible de s’inscrire dès maintenant à l’une de ces classes à titre de participant ou d’auditeur libre. Le Domaine Forget accepte les inscriptions pour celles-ci ainsi que pour les autres stages de l’Académie jusqu’au 1er avril, en ligne au www.domaineforget.com. Seule la date limite d’inscription au stage de Chorale diffère puisque celle-ci est le 1er mai.

Gino Vannelli, en plus de devenir professeur de l’Académie, montera sur scène pour offrir un spectacle unique en format intime piano et voix le samedi 19 août à 20 h

La chanteuse américaine Stacey Kent, dont le dernier passage au Domaine Forget avait été fort apprécié, sera aussi en spectacle dans le cadre du Festival International le dimanche 25 juin. Les billets pour les spectacles de Gino Vannelli et de Stacey Kent sont d’ores et déjà en vente sur www.domaineforget.com et à la billetterie du Domaine Forget. Pour plus de détails, contactez le 418 452-3535 ou 1 888 336-7438.

La salle Françoys-Bernier, parmi les « plus chaleureuses »

La salle Françoys-Bernier du Domaine Forget s’est classé récemment dans le top 7 des salles les plus chaleureuses, un palmarès établi par le site 99 scènes. On y introduit ainsi les nominés : « Parce qu’elles ont du vécu et qu’il y a toujours une atmosphère accueillante dans ces salles d’une grande beauté. Parce qu’on sait que les artistes y sont bien reçus et qu’ils ont du plaisir à monter sur ces scènes qui font partie de notre histoire culturelle », dont le Capitole et l’Impérial à Québec, le Corono et le Métropolis à Montréal et quelques salles en région.