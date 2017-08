Legault : un discours qui plaît aux régions (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Dans le cadre d’une tournée pré-électorale, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) François Legault s’est arrêté à l’Hôtel de ville de La Malbaie, cet après-midi, pour s’enquérir des besoins de la plus importante ville de Charlevoix et prendre le pouls du maire Michel Couturier.

Naturellement, le dossier de l’hôpital a refait surface tout comme celui du développement économique. Mais le fait que les gens des régions n’aient plus accès aux prises de décisions, donc éloignés du pouvoir, agace M. Legault, pour qui un gouvernement dirigé par son équipe saurait remettre les pendules à l’heure.

M. Legault a aussi avoué que son équipe n’était pas prête lors des dernières élections mais que les données seront différentes en 2018, avec une équipe complète et outillée pour répondre aux interrogations des Québécois.

Avenir des commissions scolaires, pouvoir aux MRC et appui au Pavillon Hubert Reeves figurent parmi ces prises de position.