L’écocentre de La Malbaie est inauguré

La MRC de Charlevoix-Est a inauguré l’écocentre saisonnier de La Malbaie en présence des élus et des dirigeants de la MRC. L’écocentre, construit au coût de 350 000 $, est situé au 1200 boulevard Kane et permet de compléter son réseau, qui compte trois écocentres.

« La création de ce réseau contribue à l’atteinte des objectifs de réduction de l’enfouissement des déchets et de valorisation des matières résiduelles prévus dans le Plan de gestion des matières résiduelles 2015-2019, a mentionné le préfet Sylvain Tremblay. Depuis l’ouverture du premier écocentre, à Clermont en 2009, le réseau des écocentres a reçu 3 500 tonnes métriques de matières à Clermont, 2 600 tonnes métriques à La Malbaie et 1 450 tonnes métriques à Saint-Siméon, pour un total de 7 500 tonnes métriques. Aussi, le tonnage métrique enfoui est passé de 12 099 tonnes métriques à 8 807 tonnes métriques, soit une réduction de 27 %. Plus on valorise, plus on recycle, moins ça coûte cher ».

Le directeur des matières résiduelles et des bâtiments de la MRC, Michel Boulianne, a reçu de bons commentaires des citoyens. « L’écocentre de La Malbaie est utilisé depuis le printemps et les gens sont très contents, s’est-il-réjouit. Nous savons que beaucoup de gens l’utilisent. Nous aurons des statistiques annuelles de fréquentation. Un préposé est disponible pour guider les citoyens pour réemployer, recycler et valoriser au maximum les matières résiduelles qu’ils apportent dans chacun des écocentres. »

Aussi, des éco-boutiques seront aménagés afin de favoriser le réemploi, selon la MRC. Les deux autres écocentres sont situés à Clermont, au lieu d’enfouissement technique au 119, chemin Snigole (écocentre permanent) et à Saint-Siméon, au 368 rue Bergeron (écocentre saisonnier).