Le parcours des chutes

Crédit photo : Véronimot

Des l’ouest à l’est, on lève le voile sur des sentiers de randonnée de Charlevoix qui ont la particularité d’abriter de magnifiques chutes.

Petite-Rivière-Saint-François

Au Domaine à Liguori, situé tout au bout du village qui porte le nom de la rivière dont il est question, on accède rapidement à une discrète et superbe chute de la Petite rivière Saint-François. Il suffit de quitter brièvement le sentier l’Ancestrale juste avant le grand pont en forme d’arche et de poursuivre son chemin pendant quelques dizaines de mètres en longeant la rivière. De retour au sentier officiel, après quelques kilomètres de montée parfois très soutenue, on rejoint le sentier Gabrielle-Roy-Ouest. On y découvre un territoire parsemé de jolies cascades dans l’environnement même du maître de nos forêts, l’orignal. Au bout d’un total de 8 km, le refuge à Liguori, avec vue sur le fleuve et l’Isle-aux-Coudres, permet de prendre une pause bien méritée.

Baie-Saint-Paul – Saint-Urbain

Pour une courte ou une longue randonnée de niveau intermédiaire, le sentier Les Florent relie Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain en passant par les montagnes de l’arrière-pays. Différents sentiers secondaires permettent d’accéder au trajet d’une longueur totale de 18 km. Aux environs du kilomètre 5 ou à partir du stationnement situé sur le rang Saint-Jérome, un embranchement avec le sentier de la rivière Rémy donne l’occasion de se rendre à un belvédère qui surplombe une chute de 50 mètres. Dans ce bref aller-retour de moins de 3 km accessible à tous, on retrouve une aire de pique-nique aménagée près de la rivière.

Saint-Joseph-de-la-Rive – Les Éboulements

Inauguré depuis peu, un premier lien pédestre de 4 km relie maintenant le village de Saint-Joseph-de-la-Rive à La Seigneurie des Éboulements. Il serpente à travers la forêt marine, «créé[e] […] dans le but de transmettre et perpétuer les connaissances techniques et le savoir-faire des anciennes méthodes utilisées pour la construction des goélettes de bois. […] L’aménagement de la forêt vise également la préservation de sa biodiversité et la réintroduction des espèces nobles qui faisaient jadis partie de cette forêt », peut-on lire sur le site Internet du Musée maritime de Charlevoix.

Bien qu’il s’agisse d’un sentier de niveau intermédiaire accessible à tous les randonneurs, la montée est parfois passablement abrupte, en partie à cause du glissement de terrain survenu à cet endroit en 1663. Son point de départ est situé derrière la Papeterie Saint-Gilles. Deux ponts en arc et trois belvédères ont été aménagés pour profiter de quatorze points de vue sur le fleuve ou sur des cascades étonnantes de la rivière des Boudreault.

Saint-Aimé-des-Lacs

L’Association loisirs, chasse et pêche du territoire libre gère les sentiers du Mont des Morios et des Chutes, qui offrent dépaysement et sentiment d’éloignement dans un décor naturel d’une grande beauté. Deux options existent pour se rendre aux chutes de la rivière des Îlets, qu’on dit claires et limpides: un assez long aller-retour de 18 km de niveau intermédiaire ou une très grande boucle de 29 km de niveau intermédiaire-avancé, qui passe par le mont des Morios et le mont du Gros Castor. Pourquoi ne pas prévoir une nuit à la belle étoile au sommet d’une montagne ? On s’y rend par le chemin du Pied-des-Monts après avoir payé son droit d’accès annuel de 5 $ au dépanneur du lac Brûlé.

Parcs nationaux

Dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, près du camping de l’Équerre, le sentier de la Chute-du-Ruisseau-Blanc donne accès à une spectaculaire cascade de 45 mètres. On s’y rend facilement grâce à un sentier d’un demi-kilomètre, non sans avoir d’abord parcouru huit kilomètres en vélo sur la piste cyclable en gravier ou en canot sur la superbe rivière Malbaie, à partir du centre de services du Draveur.

Selon nos informations les plus récentes, des projets de mise en valeur de chutes se dessinent également du côté du parc national des Grands-Jardins. Le parcours devrait donc bientôt s’enrichir de nouveaux endroits à découvrir.

Baie-Saint-Catherine

Cette petite municipalité sise à l’extrémité est de la région a développé un réseau de 12 kilomètres de sentiers linéaires de différents degrés de difficulté qui s’entrecroisent et forment des boucles. Cherchez le symbole de la chute sur la carte et partez à sa découverte! Pour une randonnée originale en pleine forêt avec de très beaux points de vue sur des lacs, rivières et montagnes des environs, il suffit de se rendre sur le chemin des Loisirs et de choisir son itinéraire. Prudence en période de chasse et bonne randonnée !