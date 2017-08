Le Joe monte en demi-finale

Grâce à un blanchissage de 5 à 0 face à l’équipe de Lotbinière aujourd’hui en quart de finale à Baie-Saint-Paul, le Joe Smoked Meat monte en demi-finale contre les Caravelles de Sainte-Foy ou les Rapides de Chaudière-Ouest. La partie aura lieu à Baie-Saint-Paul, le mardi 29 août à 19 h 30.

Une victoire facile

Le Joe Smoked Meat a dominé le match de ce soir. « Le gardien de l’autre équipe a fait un excellent travail pendant la première mi-temps avec beaux arrêts, car on menait par 1 à 0 seulement grâce à un but de Mathieu Nart en tir de pénalité. Mais à la deuxième mi-temps, on a compté quatre buts, dont deux rapidement au début de la seconde mi-temps pour nous assurer une confortable avance », relate l’entraineur de l’équipe de Baie-Saint-Paul, Dave Côté. Les buteurs sont Mathieu Nart (2), Éric Bélanger (2) et Hugo Leblanc-Dufour.

N.B. Les Caravelles de Sainte-Foy GC, l’équipe sensée affronter le Joe en quart de finale, n’ont pas eu accès aux séries pour des raisons techniques. C’est donc la formation en neuvième position, celle de Lotbinière qui a dû affronter l’équipe de Charlevoix.