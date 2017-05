Le G7 à La Malbaie : au printemps ou à l’été (VIDÉO)

Crédit photo : claude boulet

Même si la date et même le mois ne sont pas encore fixés, La Malbaie recevra les délégations du G7 en 2018. « On sait que ça va être soit au printemps, soit à l’été », déclare Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, présente au Fairmont Le Manoir Richelieu samedi matin pour faire l’annonce officielle avec ses collèges, les ministres Jean-Yves Duclos et François Blais.

Tenir un sommet du G7 est un événement presque démesuré, dont il est difficile de se faire une idée, selon le ministre de l’Emploi et de la Sécurité sociale du Québec, François Blais. « C’est plus important que l’on pense ou que l’on peut évaluer. Moi-même, j’ai eu une petite rencontre ce matin, on a eu peu de détails, mais on voit bien que c’est beaucoup plus important que ce que l’on peut imaginer », confie-t-il en ajoutant que le nombre de personnes qu’une telle rencontre implique est impressionnant.

Les politiciens présents n’ont pas voulu avancer de chiffres quant aux coûts de la tenue d’un tel événement, mais ils se sont faits rassurants quant à l’aide à recevoir du fédéral. « Essentiellement, c’est le fédéral qui assume tous les frais », affirme François Blais. « Le gouvernement canadien va être là pour appuyer la région pour faire en sorte que nos visiteurs soient traités aux petits oignons », renchérit Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, en conférence de presse.

Comme on pouvait s’y attendre, le Fairmont Manoir Richelieu et La Malbaie auraient été choisis en raison de la beauté des lieux, mais aussi pour la réputation d’hospitalité des Charlevoisiens et la vitalité de ses gens d’affaires, « Il y a un environnement naturel qui explique en bonne partie pourquoi La Malbaie et Charlevoix et on tété choisis, mais il y a aussi un environnement humain. Vous avez tous entendu parler de la chaleur de l’accueil que l’on a ici et de l’expérience que la communauté a quand vient le temps d’accueillir des visiteurs de l’extérieur », énonce le ministre Duclos, « Il y a aussi l’environnement économique. La région est reconnue pour son innovation, sa capacité de faire les choses mieux, beaucoup de dynamisme de la communauté d’affaires, alors ce sera une belle démonstration de ce que le Canada en général est entrain de faire », explique Jean-Yves Duclos.

Aucune mesure de sécurité particulière n’a été annoncée pour l’instant. Cependant les responsables de la sécurité au niveau du gouvernement canadien et la Sureté du Québec travailleront de concert pour s’assurer du bon déroulement de l’événement.