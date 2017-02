L’atome BB annule à La Pocatière

Les Rorquals Solugaz ont annulé 3 à 3 ce vendredi soir contre Rimouski au tournoi de hockey provincial atome-peewee Desjardins de La Pocatière. Auparavant dans la journée, ils avaient vaincu l’équipe de Saint-Bruno/Saint-Basile 5 à 3.

Le sort de nos jeunes hockeyeurs est désormais lié aux résultats des autres équipes. « Nous sommes actuellement dans les trois premières positions du classement général du tournoi. Il reste un match demain pour déterminer l’ordre final. Si on est premier, on va directement en demi-finale dimanche et si on est deuxième ou troisième, on rejoue samedi en quart de finale », explique l’entraineur de l’équipe, Marc Giasson. Ce dernier est satisfait des performances de ses joueurs jusqu’à maintenant. « On a un bon tournoi jusqu’à maintenant et mes joueurs jouent bien même si le calibre est très relevé », commente-t-il.