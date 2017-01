L’atome B défait le Radisson

Les Rorquals Simard-Suspensions ont défait le Radisson de Québec 4 à 2 aujourd’hui samedi à l’aréna Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul. Émerick McNicoll et Louis-David Tremblay ont chacun compté deux buts durant la partie. L’entraineur de l’équipe charlevoisienne Didier Tremblay, bien que satisfait de la performance de ses protégés pense que son équipe pourrait faire mieux. « Le Radisson est une équipe moins forte que nous, si on avait été confronté à une équipe plus de notre calibre, il aurait fallu que les jeunes travaillent un peu plus que ce qu’ils ont fait », affirme-t-il en ajoutant une mention spéciale pour le travail du gardien Louis-Félix Jacques. « Il a fait vraiment de très bons arrêts durant le match », dit-il.