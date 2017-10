L’astroblème de Charlevoix fascine jusqu’à Paris!

(EB) Une pierre marquée par l’impact de la météorite sur Charlevoix il y a 400 millions d’années sera déposée ce jeudi 12 octobre au Muséum national d’histoire naturelle de Paris (MNHN). Elle sera intégrée à une exposition temporaire sur les météorites et les impacts météoritiques.

La présence de la pierre charlevoisienne entre les prestigieux murs sera célébrée lors du vernissage de l’exposition le 17 octobre, en présence notamment de l’astrophysicien Hubert Reeves. Jean-Michel Gastonguay, professeur de physique et d’astronomie au Centre d’études collégiales en Charlevoix et directeur de l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix, déposera la pierre prélevée expressément pour le Muséum.

Le lien entre le MNHN et l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix a été rendu possible grâce à la muséologue Annette Viel, contractuelle pour le projet du Pavillon Hubert Reeves. Ce lien en croissance avec le MNHN pourrait vraisemblablement permettre à l’Observatoire de bonifier ses activités et constituera un appui de taille pour les promoteurs du futur Pavillon Hubert Reeves.

L’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix a vu le jour en 2014 grâce à une subvention de l’Entente de partenariat régional en tourisme octroyée à un consortium d’organismes nommé Carrefour des savoirs de Charlevoix, initiative de la MRC de Charlevoix-Est. L’Observatoire de l’Astroblème est, depuis 2015, géré par Sciences@CECC, le même organisme à but non lucratif qui gère l’Observatoire astronomique de Charlevoix, fondé en 2010.