L’artiste Jocelyn Delarosbyl invite les gens à découvrir son univers

L’exposition Union libre de Jocelyn Delarosbyl propose une sélection de 24 tableaux réalisés par l’artiste, qui peint sur le rythme de la musique. Les Charlevoisiens et les visiteurs peuvent voir cette nouvelle exposition à la salle Pierre-Perreault de la bibliothèque René Richard jusqu’au 10 septembre.

Jocelyn Delarosbyl se consacre à l’art depuis qu’il est retraité. Natif de Saint-Urbain, l’artiste expose ses œuvres pour une troisième fois. « Je peux écouter un CD six à sept fois et je me laisse inspirer par le rythme et les paroles des chansons, a-t-il confié en entrevue. J’utilise des tubes de peinture et je laisse la peinture s’éclater, ce qui permet différents mélanges de couleurs. J’ajoute aussi de la texture pour rendre le tableau plus intéressant. »

Les tableaux portent les titres des chansons ou des albums qui ont inspiré Jocelyn Delarosbyl. L’œuvre ayant pour titre «Imagine» a été mise à l’encan secret et les profits seront remis à la Résidence Au Gré du temps de Saint-Urbain. La mise de départ s’élève à 500 $.