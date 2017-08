L’architecte Pierre Thibault présidera le cocktail de financement du MACBSP

L’architecte Pierre Thibault, qui a élaboré les plans du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul il y a 25 ans, sera le président d’honneur du 12e cocktail annuel de financement de cette même institution. Il souhaite amasser autant ou même dépasser la somme recueillie l’an dernier soit 120 000 $. Cet événement se tiendra le 28 octobre à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix.

Le MACBSP est d’ailleurs le premier contrat qu’a obtenu Pierre Thibault au début de sa carrière. «C’est toujours émouvant de revenir ici, a-t-il commenté. La réalisation de ce projet a été un grand apprentissage pour moi. J’ai développé une relation très riche avec Françoise Labbé, la fondatrice du Musée. Elle voyait l’importance de construire ce bâtiment unique. Le projet était divisé en trois volumes afin de reprendre la trame de l’ancien cinéma. C’était important d’avoir de grandes fenêtres afin de garder une ouverture sur la communauté. Encore aujourd’hui, le Musée a gardé son actualité et il dessert bien la communauté. »

La comédienne Pascales Bussières et l’artiste-peintre Jean-François Racine seront à nouveau les animateurs du cocktail de financement. Cet événement représente le plus grand rassemblement automnal des gens d’affaires de la région de Charlevoix. « C’est un plaisir pour moi de présider cet événement qui assure la pérennité du Musée et qui rassemble la communauté, a ajouté Pierre Thibault. Je m’impliquerai afin qu’il soit couru et que nous ramassions au moins le même montant que l’an passé.»

Plus de détails dans la prochaine édition du journal.