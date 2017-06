L’ancienne chapelle des PFM sera désaffectée

L’ancienne chapelle des Petites Franciscaines sise dans le complexe Maison Mère Baie-Saint-Paul ne sera pas désacralisée, seulement désaffectée. Cette permission provient de l’évêché, afin de conserver la beauté des lieux. « Ça va nous permettre de garder la chapelle intacte et de conserver le tabernacle, le chemin de croix et les statues par exemple. Sans tout cela, toute la beauté de la chapelle aurait été affectée », explique le coordonnateur du complexe, Sylvain Gendreau.

Pour ceux et celles qui avaient des projets, « on ne pourra pas célébrer de mariage civil ou religieux sans l’autorisation de l’évêque », affirme Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. De plus, le caractère sacré des lieux devra être respecté. « On s’est engagé à ce qu’il n’y ait pas de débordement, pas de boisson et à s’en servir le plus sobrement possible », ajoute le maire.

La chapelle fera partie de l’ensemble muséal des Petites Franciscaines. Durant les autres activités qui s’y dérouleront, les objets sacrés seront protégés par des couvercles en plexiglas.

Plusieurs objets considérés comme sacrés resteront en place tels que les illustrations du chemin de croix