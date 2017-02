L’amour au Musée

Le mardi 14 février, le Musée de Charlevoix joue les cupidons et invite tous les couples, présents, futurs ou potentiels, à profiter de son environnement unique pour apprendre à se connaître davantage.

Le Musée de Charlevoix ouvrira exceptionnellement ses portes jusqu’à 21h, offrant une ambiance « calme et romantique » pour la Saint-Valentin. Deux rallyes seront proposés aux couples qui pourront parcourir librement les expositions pour répondre aux questions, tout en testant leur esprit compétitif et en échangeant entre eux afin d’en découvrir davantage sur leur partenaire. Il s’agit d’une première expérience du genre pour le Musée, qui souhaiterait en faire une tradition! Le Musée offrira en promotion une entrée 2 pour 1 pour chacun des couples qui se présenteront au comptoir durant la journée et durant la soirée. « Dans l’espoir que cette aventure offre une expérience inoubliable autant pour les « vieux » couples que pour les « jeunes » ou « potentiels » couples, il nous fait plaisir de contribuer à leurs amours! », invite-t-on.

Les expositions en cours sont Charlevoix Raconté, Trésors de nos collections/La vie à la ferme et De l’Étable au Musée.