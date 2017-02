L’accalmie ne bougera pas

Questionné par un citoyen durant l’assemblée municipale du 13 février, le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, assure que les débris de l’ancien traversier ne bougeront pas de sitôt. « Il n’est pas question de mettre de l’argent pour aller enlever les restes de l’Accalmie qui appartient d’ailleurs encore à un particulier. Son déplacement coûterait entre 30 000 $ et 50 000 $, selon les estimations que l’on a reçues et, de plus, elle est sur un terrain qui n’appartient pas à la ville », explique le maire. « Malheureusement, elle va faire comme d’autres épaves, elle va se désagréger tranquillement. Ce n’est pas agréable au regard, mais l’idée c’est de ne pas mettre de l’argent des contribuables sur un tel projet alors qu’elle peut être bien mieux utilisée ailleurs », ajoute le maire.

La ville n’envisage pas non plus d’effectuer des mesures particulières de sécurité autour des restes de l’ancien traversier. « On ne fera pas d’infrastructures autour ou quoi que ce soit du genre. On considère que les gens qui vont dans ce secteur-là sont assez intelligents pour faire attention et on a d’ailleurs mis en place des écriteaux pour avertir les promeneurs », énonce le maire en terminant.