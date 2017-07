Les artisans des quatre économusées de Charlevoix soit la Cidrerie et Vergers Pedneault (cidrier), la Laiterie Charlevoix (fromagerie), les Moulins de l’Isle-aux-Coudres (meunerie) et la Papeterie Saint-Gilles (papier) mettent en commun leurs savoir-faire afin d’offrir une recette originale, porteuse du patrimoine culturel, à la saveur charlevoisienne.

La « salade des économusées de Charlevoix » allie le vinaigre de cidre de la Cidrerie et Vergers Pedneault, la farine de blé et de seigle des Moulins de l’Isle-aux-Coudres et le fromage 1608 de la Laiterie de Charlevoix. Le tout est imprimé sur le papier fin de la Papeterie Saint-Gilles pour vous permettre de la concocter à la maison et de vous régaler.

« Forts du succès obtenu depuis trois ans avec une proposition alléchante, les membres des quatre économusées sont de nouveau enthousiastes à partager cette 4e recette et ainsi poursuivre cette initiative de faire rayonner la région de Charlevoix, ses artisans et son patrimoine culturel. Elle reflète en tous points la mission des économusées qui est de faire découvrir les cultures régionales par ses artisans œuvrant dans les secteurs des métiers d’art et de l’agroalimentaire », a expliqué Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau Économusée.

« Depuis la première initiative, ce partenariat nous rapporte tant en termes de promotion que pour la demande pour nos produits. Ça allait de soi que nous récidivions avec une nouvelle recette dans le cadre des collaborations», a ajouté Caroline Perron, des Moulins de l’Isle-aux-Coudres.

« L’idée est d’offrir aux visiteurs un circuit charlevoisien à l’image de l’héritage culturel de chacun des artisans de la région. Nous voulions faciliter et pimenter la découverte du savoir-faire et des produits régionaux des artisans des quatre économusées. En visitant les artisans derrière une recette commune, les visiteurs s’offriront un circuit de visites convivial et accessible, en plus de ramener un précieux souvenir culinaire à la maison », a-t-elle conclu. Rappelons que la crêpe a été lancée en 2014, le muffin en 2015 et la fondue au fromage en 2016.

Des partenaires de la région s’approprient la recette

Trouvant l’idée originale et porteuse pour l’ensemble de la région, la recette « salade des économusées de Charlevoix » est marquée par la collaboration de partenaires dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration. Ainsi, la Maison Simard – Laiterie de Charlevoix de Baie-Saint-Paul, l’Hôtel du Capitaine et le Corylus de l’Isle-aux-Coudres offriront ce produit original à leurs clients tout au long de la saison touristique actuelle.

Une région, quatre artisans, un réseau

Tous les visiteurs peuvent cuisiner la « salade des économusées de Charlevoix ». Rien de plus facile. Il suffit de se procurer les ingrédients en visitant les économusées charlevoisiens partenaires.

« Cette initiative créative et originale illustre bien la force et le dynamisme de notre réseau, en plus de permettre aux acteurs et collaborateurs de la région de se lancer dans un projet unique et identitaire, fort alléchant pour les visiteurs et épicuriens », a conclu M. Guertin.