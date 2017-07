La musique comme un marathon

L’été est un feu roulant au Domaine Forget, mais un des plus beaux feux qui soient! Les mélomanes apprécieront une fois de plus une proposition variée et épatante du 14 au 16 juillet.

Par Émélie Bernier

Ce vendredi 14 juillet à 16h, en formule concert-apéro, le baryton François Le Roux et la soprano Dominique Labelle partageront la scène le temps d’un concert original dédié aux plus belles mélodies françaises signées Saint-Saëns, Jolivet, Fauré et Gounod. Pour l’occasion, ils seront accompagnés du pianiste Olivier Godin. La formule concert-apéro offre une occasion unique d’échanger avec les interprètes autour d’un apéro une fois le concert terminé.

Le même jour à 19h et 21h, assistez au Marathon de musique de chambre. Maîtres et étudiants de l’Académie de musique et de danse du Domaine Forget vous livreront ensemble une fabuleuse soirée de musique, un voyage à travers trois siècles de musique (du XVIIIe au XXe siècle). Bartók, Beethoven, Bruckner, Chausson, Dvořák, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Smetana et Zemlinsky seront à l’honneur. Cette année, le Marathon se déroulera en deux temps alors que plus tôt en après-midi, deux autres concerts auront lieu au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul à 14 h et 16 h.

Pour couronner le tout, le samedi 15 juillet à 20 h, l’Orchestre de la Francophonie rencontrera le grand violoniste James Ehnes. Des œuvres de J. S. Bach, Beethoven et Berlioz sont notamment au programme. L’accordéoniste charlevoisienne Suzie Gagnon sera de la partie, puisqu’une de ses œuvres sera interprétée par l’orchestre.

Le brunch-musique du 16 juillet permettra d’entendre le Trio Piacella, composé de Mélanie Charlebois au violon, de Frédérique Beaulieu-Asselin au violoncelle et de Nadia Delisle au piano, tout en dégustant un généreux brunch mettant à l’honneur les saveurs régionales. Plusieurs activités gratuites sont prévues à l’agenda de l’Académie, notamment des classes de maître et des concerts étudiants. Consultez le site domaineforget.com pour tous les détails. Informations et réservations au 418 452-3535.