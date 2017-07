Le Kodiak s’effondre devant le Joe Smoked Meat

Malgré une bonne résistance du Kodiak dimanche dernier à Charlesbourg, le Joe Smoked Meat a dominé complètement le match à la seconde reprise pour terminer sur une victoire de 7 à 2.

Par Gilles Fiset

Les joueurs de l’équipe de Charlesbourg se sont littéralement effondrés en deuxième mi-temps face à la puissance du Joe Smoked Meat (JSM). « En première mi-temps, ils ont marqué un but rapide, un tir de loin qui a surpris notre gardien. Mais on a quand même terminé la première moitié avec un point d’avance, 2 à 1. Jusque-là, c’était assez serré, mais tout de suite à la reprise, on a marqué deux buts rapidement et ils ont abandonné. Ç’a été une domination totale du Joe Smoked Meat avec cinq points en deuxième demie pour un seul de leur côté », relate Dave Côté, l’entraineur-chef du JSM.

C’est une victoire sans surprise pour l’entraineur-chef, qui ne considérait pas le Kodiak comme une menace. Contrairement aux autres matchs, plusieurs joueurs différents ont marqué durant la partie. Bien entendu, Mathieu Nart a compté trois buts à lui seul, mais il y a eu aussi Arsène Gilbert-Lepage, Mathew Maslen et Francis Bouchard qui ont déjoué le gardien pour la première fois cette année et Éric Bélanger qui a envoyé la balle dans le filet adverse une troisième fois cette saison. « C’est signe que l’attaque du Joe se diversifie », commente M. Côté.

Dimanche prochain à 18 h, le JSM affrontera les Caravelles AN de Sainte-Foy à domicile. Il y aura un match de l’équipe U18 de Baie-Saint-Paul juste avant à 16 h. Pour l’occasion, le restaurant Joe Smoked Meat offrira un service de traiteur sur place.