Kilimandjaro 2017: Dominique Fortin relève un double défi

Touchée par le sort d’une ancienne consœur de travail, Dominique Fortin, une globe-trotteuse originaire de Charlevoix, décide d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer en relevant un double défi : escalader le Kilimandjaro du 24 septembre au 6 octobre prochain et rassembler plus de 12 000 $ en… quatre mois.

Par Gilles Fiset

Alors qu’elle était en voyage en Thaïlande, Dominique Fortin apprend une triste nouvelle, une de ses anciennes collègues vient de mourir du cancer. « Elle avait 39 ans. Elle avait des rêves et une famille. J’étais sous le choc et j’ai pleuré. Le cancer, ça peut toucher n’importe qui. Heureusement, il existe certains traitements maintenant, des percés médicales ont permis à plusieurs de guérir », écrit-elle dans une lettre pour expliquer ses motivations à se joindre au Challenge SRC, un programme qui propose à ses participants de réunir des fonds au profit de la Société de la recherche sur le cancer tout en relevant un défi physique important. L’humoriste Stéphane Rousseau en est le porte-parole.

Parmi toutes les possibilités qui lui ont été proposées, Dominique a choisi de tenter l’ascension du Kilimandjaro, une montagne de 5985 m en Tanzanie. Son a été motivé par la difficulté de l’épreuve, l’importance du montant à rassembler, 12 500 $, et par la symbolique de l’ascension. Pour la native de Saint-Urbain, escalader une montagne, un défi hors de l’ordinaire se rapproche de ce que les chercheurs essaient de faire en luttant contre le cancer.

Pour pouvoir s’élever sur le toit de l’Afrique, Dominique prépare son corps en effectuant de longues marches et beaucoup de randonnées en montagne, un entraînement spécifique à l’effort qu’elle devra fournir. Mais il faut aussi amasser le montant demandé pour avoir le droit d’entreprendre le défi, beaucoup d’argent. Une tâche colossale qui a même laissé les organisateurs de SRC Challenge perplexe. « Quand je me suis inscrite en janvier dernier, les responsables de SRC Challenge pensaient que je m’étais trompée d’année, car ils ne pensaient pas que j’essaierais de rassembler une telle somme en aussi peu de temps », confie Dominique en ajoutant qu’elle a confiance en ses chances de réussites. « On est déjà rendu à plus de 6 000 $ d’amassés. Les gens sont généreux. Ils sont touchés par la cause », dit-elle en entrevue.

La criminologue de 35 ans tient à préciser que c’est elle-même qui paie les frais de son voyage, le montant recueilli va complètement à la recherche sur le cancer.

Il est possible de faire sa part et d’aider Dominique qui sera dans Charlevoix à deux grandes occasions pour recueillir vos dons, soit à la fin mars chez Maxi et au début d’avril pour une soirée bénéfice. Emballage au Maxi de Baie-Saint-Paul

Dominique sera accompagnée de ses parents et amis pour faire l’emballage de votre épicerie les 23, 24 et 25 mars. Vous pourrez profiter de l’occasion pour faire un don ou acheter un billet pour la soirée-bénéfice.

Soirée-bénéfice

Tout le monde peut contribuer à lutter contre le cancer et aider Dominique dans son défi tout en s’offrant une belle activité. Une soirée-bénéfice est organisée le 8 avril au centre communautaire de Saint-Urbain. On y servira un souper qui inclura un demi-poulet par personne, une parade-conférence mode en collaboration avec Cindy Pelletier de la Boutique Madame Butterfly et une soirée dansante avec DJ, bar et de nombreux prix de présence dont une dizaine de toiles de différents artistes dont Jocelyn Gilbert. Vous pouvez vous procurer vos billets à 25 $ l’unité chez Madame Butterfly de Baie-Saint-Paul et à l’épicerie Yvon Duchesne de St-Urbain. Il faut faire vite cependant, car plus d’une centaine de billets ont déjà été vendus et il n’y a que 240 places de disponibles.

Dons

Il est possible de faire votre contribution à ce beau défi en vous rendant au www.societederecherchesurlecancer.ca/challengeSRC et en faisant votre contribution sous le nom de Dominique Fortin. Vous pouvez aussi envoyer vos dons au 2001, rue Falardeau, Montréal, H2K-2L9 ou appeler au 639-2667 ou sur le web au dominique.81@hotmail.com. Pour suivre l’évolution de la collecte de fonds sur Facebook, allez au Kili 2017 – Dom et la montagne, pour vaincre le cancer.