Journées Sculpture et Patentes, du talent à découvrir

De 10 h à 16 h aujourd’hui samedi et demain dimanche, ce sont les journées Sculptures et Patentes au Musée de Charlevoix. Une belle façon de faire connaissance avec des artistes d’ici, de voir le talent à l’œuvre et même de s’initier à des techniques artistiques ou artisanales et , peut-être, découvrir l’artiste en soi.

Pour l’occasion, cinq artistes sont sur place pour créer des œuvres (Fannie Dubeau, Karle Murray, Christopher Boyne, Louis Baeyens et Michel Tremblay), tandis que trois autres présentent leurs créations, soit Jean-Claude Turcotte, Georges Poirier et Louis-Marie Murray.

Fannie Dubeau de Baie-Saint-Paul prépare une chaloupe, un phare et une queue de baleine selon la technique tapis roulé.

Karl Murray récupère de pièces dans les rebus pour en faire toutes sortes d’objets, ici un meuble.

Christopher Boyne de Halifax vous montre comment il fait ses petits bateaux.

Un atelier de création commune d’une mosaïque à partir d’objets de rebus.

Le travail de la pâte de sel dans le deuxième atelier intéressera particulièrement les plus jeunes.

L’atelier de peinture dans lequel les participants préparent des nids d’oiseau.

On peut venir admirer un des trois artistes d’ici qui présentent leurs créations.

Georges Poirier et ses danseurs de tango.

Jean-Claude Turcotte et le monde de Germaine.

Le héros de quelques uns de ses livres, Ti-Paul.

L’aigle et la moto de Louis-Marie Murray.