Les Journées de la Culture, 29, 30 septembre et 1er octobre: Culture à volonté!

(EB) Les Journées de la Culture ont 21 ans et contaminent Charlevoix depuis plusieurs années! La Forge Cauchon est un incontournable durant les Journées de la Culture. Profitez de l’hospitalité des hôtes et de l’ambiance bon enfant de la journée portes ouvertes du 1er octobre, entre 10 h et 17 h. Visites guidées, démonstrations de forge, jeux, conte, musique, bouffe sympathique : la fête s’annonce joyeuse, beau temps mauvais temps! (323, chemin de La Vallée, La Malbaie, 418 665-2160).

Profitez-en pour faire une petite visite au Musée de Charlevoix où, fidèles à leur habitude, des membres du Cercle des fermières de La Malbaie vous accueillent avec une exposition, de la jasette et des démonstrations de techniques artisanales charlevoisiennes impressionnantes! Elles seront là pour vous donner envie de tâter du tricot, du crochet et du métier du vendredi au dimanche! (10, chemin du Havre, La Malbaie, 418 665-4411).

Chez Go-Xplore et TV-CVM, on vous propose une « immersion créative ». Ça se passe dimanche de 11 h à 15 h (205, rue Saint-Étienne, La Malbaie, 418 665-4401, poste 418).

À Saint-Irénée, la bibliothèque Adolphe-Basile-Routhier accueille la romancière Suzanne Rhéaume pour une conférence, le samedi à 16 h (400, rue Principale, Saint-Irénée, 418 452-1059).

Le Musée maritime de Charlevoix propose aussi une activité littéraire. Dimanche, entre 10 h et 14 h, donnez libre cours à vos élans lors d’un atelier d’écriture inspiré des goélettes, du fleuve Saint-Laurent et de Saint-Joseph-de-la-Rive (305, ch. de l’Église, Saint-Joseph-de-la-Rive, 418 635-1131).

Pas très loin de là, et juste après, assistez au concert interactif de piano classique avec Ghislain Dubé.

à la Bibliothèque Félix-Antoine-Savard (2335, route du Fleuve , local 210, Les Éboulements, 418 489-2990) dès 15 h.

À Baie-Saint-Paul, une autre habituée des Journées de la Culture, la Galerie d’art Diamant vous attend pour vous présenter une œuvre réalisée en hommage au grand Leonard Cohen vendredi, entre 10 h et 18 h (70, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul, 418 240 3438).

À l’Isle-aux-Coudres, le samedi 30 septembre de 11h à 16h, La Fabrique de L’Isle vous invite à participer à sa petite Foire de livres usagés. Vous pouvez réserver votre table sous les pommiers ou simplement proposer vos livres à la Fabrique qui souhaite garnir son petit coin de livres usagés en échange de coupons pour magasiner dans le coin librairie de l’endroit (Pour toute question et inscription : 418-600-8415)

Le calendrier des activités peut être consulté sur le site internet de journeesdelaculture.qc.ca où sont recensées plusieurs centaines d’occasions de se bourrer la fraise de culture! Et d’en redemander!